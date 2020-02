Kia Sonet é protótipo de modelo para a Índia

By José Manuel Costa on 5 Fevereiro, 2020















O mercado indiano é imenso e ainda não está bem explorado, mas a Kia, tal como outros construtores quer vingar por lá e apresenta o Sonet.

O protótipo mostra um carro praticamente pronto para produção, um pequeno SUV que estará à venda no final do ano naquele país. Estando de portas abertas aos SUV como sucede na Europa, o Sonet está, para já, dedicado à Índia, mas nada nos diz que não estejamos perante mais um modelo da Kia que pode desembarcar no Velho Continente.

Exposto no Salão de Nova Deli, não será fácil ao Sonet chegar á Europa, porque apesar da diferença entre os mercados estar menor, ainda há muita coisa que é preciso oferecer aos clientes europeus que os indianos pouco ligam. Porém, o carro cairia que nem uma luva no mercado europeu, ávido por B-SUV.Não há mais detalhes sobre o carro, mas parece que cada vez mais estamos na presença de um produto para a India que, não tardará muito, visitará o Velho Continente.

