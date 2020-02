Kia vai exibir novo logótipo no final do ano juntamente com um novo modelo

By José Manuel Costa on 27 Fevereiro, 2020







Segundo notícias saídas na Coreia do Sul, a Kia vai introduzir uma nova imagem no seu logótipo até final de 2020.

Curiosamente, o protótipo Imagine revelado no Salão de Genebra do ano passado, já tinha esse novo logótipo, estilizado nas letras K e I, sendo que no A está ligado às outras duas. Sobre este assunto, Park Han-wood declarou que “o novo emblema é similar ao do protótipo Imagine, mas parecerá um pouco diferente.”

O novo logótipo poderá começar a surgir no mês de outubro em alguns modelos, sendo que os serviços de informação de direitos de propriedade intelectual da Coreia do Sul, deixaram escapar duas imagens do novo logótipo da Kia.

Não se sabe quais os modelos que irão estrear o emblema da casa coreana, mas poderá ser exibido no próximo modelo elétrico da Kia. Quanto ao Imagine de que temos estado a falar, Emilio Herrera, o diretor de operações da Kia na Europa, já disse que é a antevisão de um novo modelo que será lançado em 2021, desconhecendo-se detalhes sobre esse veículo.

