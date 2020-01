Kia vai revelar SUV compacto no salão automóvel da India

By José Manuel Costa on 24 Janeiro, 2020





Será no Auto Expo 2020, exposição automóvel que se realiza entre 5 e 12 de fevereiro em Nova Deli, India, que a Kia vai revelar o seu novo SUV compacto.

O modelo irá oferecer a visão de futuro de um carro para o mercado interno, mas a verdade é que as suas formas oferecem a visão de um veículo moderno, bem proporcionado, com a grelha “tiger nose” e todos os detalhes de um hodierno Kia.

O estilo é musculado e a forma da superfície vidrada faz lembrar o Sportage. O resto são exageros de protótipo.

O modelo já anda em testes e sabe-se que terá a plataforma do Hyundai Venue, tendo o nome de código QYi. Terá quatro metros de comprimento, 1,77 metros de largura e 1,6 metros de altura. Para os mercados asiáticos deverá ficar abaixo dos 4 metros de comprimento. Terá uma distância entre eixos ligeiramente acima dos 2,5 metros.

Todos os restantes detalhes são, ainda, desconhecidos, mas podemos dizer sem errar muito que o modelo receberá os motores da gama atual da Kia.

