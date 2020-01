Koenigsegg Mission 500 Concept quer destronar o Bugatti Chiron SS 300+

By José Manuel Costa on 16 Janeiro, 2020











A Bugatti usou o Chiron SS 300+ para ultrapassar os 482 km/h chegando aos 489,484 km/h, batendo o registo anterior feito com um Chiron Super Sport 300+.

Ora, a Koenigseeg ficou incomodada com isso e dai vai levar a Genebra um hipercarro que deverá ultrapassar, espera a marca sueca, aquele recorde. A designação 500 Concept significa que o carro tem capacidade de chegar aos 500 km/h.

O modelo é feito em cima do Jesko, um hipercarro limitado a 125 unidades. Esse modelo terá um motor V8 duplo turbo com 5.0 litros com 1600 CV e 1500 Nm de binário. Esta potência é alcançada com gasolina explicada, já que com gasolina de 95 octanas se fica pelos 1280 CV.

Esta luta “a minha é maior que a tua” não deverá continuar muito mais tempo, já que a Bugatti anunciou que não voltaria a fazer nova tentativa (esperamos para ver) e a Hennessey promete, promete, mas está complicado ter carro para isso. Veremos se o Koenigsegg consegue, ou não, bater o recorde.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI