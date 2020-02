Lamborghini Hypercar V12 chega no final do ano e já foi ao banco de ensaios

By José Manuel Costa on 13 Fevereiro, 2020





O vídeo é suficiente para arrepiar os cabelos da nuca, com a “musica” do V12 a ecoar no local do teste.

O carro que está neste vídeo, é o mesmo que a Lamborghini Squadra Corse mostrou, de forma difusa, em outubro de 2019. O carro é o novo hiperdesportivo e o motor será um V12 muito semelhante ao do Aventador, com 6,5 litros e a mesma ordem de ignição. Há é várias evoluções que culminam num valor de 830 CV. O carro teráum complexo sistema de suspensão com amortecedores e molas Ohlins e enormes travões Brembo.

O chassis será o mesmo do Aventador, mas a carroçaria será mais dramática e com utilização massiva da fibra de carbono. Rumores dizem que o carro se irá chamar SVR e será construído em apenas 40 unidades.

