Land Rover 110 vai estar em ação no filme “007 Sem tempo para Morrer” (c/vídeo)

By José Manuel Costa on 19 Fevereiro, 2020







Gosta dos filmes de James Bond? Em abril chega mais uma saga da aventura do mais famoso agente secreto, 007. E com ele vêm os novos Defender 110.

No anúncio do novo Defender da Land Rover há cenas exclusivas que levantam o véu sobre o que se pode esperar no filme “007: Sem Tempo Para Morrer”.

As imagens dos ensaios que aparecem neste anúncio mostram o novo Defender em ação. Os Defenders são submetidos a testes complicados durante os quais os veículos são conduzidos à máxima velocidade por terrenos enlameados e cursos de água e até há um capotamento.

A cena de perseguição em “007: Sem Tempo Para Morrer” foi realizada pelo coordenador de acrobacias Lee Morrison, que trabalhou ao lado do oscarizado Chris Corbould, Supervisor de Efeitos Especiais e Veículos de Ação. “Com o Defender superámos todos os limites possíveis e conseguimos uma enorme expetativa por parte dos seguidores da marca, que esperam ansiosamente pela emocionante cena de perseguição de “007: Sem Tempo Para Morrer”, o mais recente filme de James Bond”, refere Lee Morrison.Jessica Hawkins foi a responsável por fazer a exibição. Morrison escolheu-a pessoalmente depois de ver o seu potencial no campeonato Fórmula 3 W Series e não duvidou em oferecer-lhe a oportunidade de participar em “007: Sem Tempo Para Morrer”, a sua primeira longa-metragem. “Não há nada mais emocionante do que participar como piloto de acrobacias num filme de James Bond, e foi uma grande honra fazer parte desta incrível aventura ao volante do novo Defender”, referiu Hawkins.

