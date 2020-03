Land Rover Defender 90 está á venda em Portugal a partir dos 81.812€

By José Manuel Costa on 2 Março, 2020

Afinal parece que o novo Defender é um enorme sucesso, pois de acordo com o eu diz a Land Rover, já foram feitas mais de 1,21 milhões de configurações do modelo no sítio de internet da marca.

Ainda segundo comunicado da Land Rover, mais de metade dos Defender 110 configurados online está equipado com o “Urban pack” o mais popular entre os clientes do modelo. Recordamos que o Defender 110 já estava em comercialização, chegando agora o modelo 90 de três portas.

O Defender 90 honra a tradição do modelo com um inovador banco central dianteiro permite levar seis pessoas ao invés de apenas cinco. O Defender 110 começa a ser entregue aos seus clientes na primavera, o 90 chegará no final do verão. Já pode ser encomendado em www.landrover.ptcom preços a arrancarem nos 81.812 euros.

Os pacotes opcionais Explorer, Adventure, Country e Urban oferecem um conjunto de diferentes personalizações. O pacote Urban, que inclui um protetor inferior dianteiro, protetor do degrau traseiro brilhante, pedais metálicos brilhantes e capa de proteção para o pneu sobresselente, foi a opção mais escolhida para o Defender 110, selecionada em mais de 35% das configurações que incluíam um pacote de acessórios, seguido de perto pelo pacote Explorer. No final deste ano estarão disponíveis os modelos 110 e 90 nas versões comerciais. Mais tarde chegará a versão equipada com mecânica híbrida plug-in. Os preços do Defender 90, como dissemos, arrancam nos 81.812€, 89.187€ para o Defender 110.

