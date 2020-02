Lexus ES vai deixar de usar os espelhos convencionais em favor de câmaras

By José Manuel Costa on 14 Fevereiro, 2020















No Japão, o Lexus ES300 já está equipado desde o ano passado com o “Digital Side View Monitor” e o sistema vai chegar à Europa.

Custa 1.895 euros, mas já está disponível no Velho Continente o sistema que substituí os espelhos exteriores por câmaras que eliminam os ângulos mortos, não é prejudicado pelo mau tempo e a definição permite que a atenção ao tráfego seja maior através dos dois ecrãs situados nos dois extremos do tabliê.

O condutor vai passar a olhar para os ecrãs de 5 polegadas posicionados na base dos pilares A para ver o que se passa em redor do veículo. As câmaras estão alojadas em braços mais pequenos e finos que permitem uma melhor aerodinâmica e reduzem os barulhos aerodinâmicos. Sensores reduzem o brilho dos faróis e do sol e monitorizam o ângulo morto.

O sistema tem várias funções como a visão ampliada quando liga o indicador de direção ou quando usam a marcha atrás. Assim que a ação é concluída, a câmara volta ao normal, podendo esta função ser desligada. Outra função são as linhas de referência adicionadas à imagem, indicando distâncias de 20 e 50 cm para lá do para choques traseiro e 50 cm de cada lado do carro. No trânsito, os condutores podem ser auxiliados com as referidas linhas, indicando 5, 10 e 15 metros até velocidades de 70 km/h. Se a velocidade estiver acima, a indicação será de 30 metros. O Lexus ES300 estará, com este sistema, no Salão de Genebra, como estreia europeia.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI