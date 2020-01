Lexus vendeu três unidades do LFA em… 2019!

By José Manuel Costa on 7 Janeiro, 2020

A produção do Lexus LFA terminou em 2012, mas a verdade é que a casa de luxo da Toyota comercializou três unidades novinhas, nos EUA, em 2019!

Olhando aos números oficiais da Toyota, em 2017 foram vendidos três Lexus LFA e em 2018 foram vendidos dois LFA. Em 2019, a Lexus entregou mais três LFA. Lembramos que em 2017, a Toyota anunciou que os concessionários da Lexus nos EUA tinham 12 unidades do LFA em stock.

Contas feitas aos que foram vendidos desde esse ano, faltam “despachar” três unidades para que o LFA possa, finalmente, entrar no grupo dos carros míticos. O carro custava 460 mil euros, pelo que as 500 unidades fabricadas demoraram a ser vendidas e ainda há os tais três carros nos EUA.

Recordamos que o Lexus LFA estava equipado com o motor V10 de 4.8 litros atmosférico desenhado pela Yamaha com 555 CV e 480 Nm, com muita tecnologia vinda da competição. Fica por saber se o preço que os concessionários vão pedir pelas últimas três unidades, pois quem os tem deverá querer aproveitar a sua raridade para ganhar algum dinheiro com o LFA.

