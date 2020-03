Maserati MC20 mostra-se com um par de fotos inusitadas

By José Manuel Costa on 5 Março, 2020















Depois de aparecer debaixo de uma carroçaria do Alfa Romeo 4C, o Maserati MC20 mudou de pele e já está na forma definitiva, tendo sido fotografado num local inusitado.

As fotos do carro ainda estão desfocadas, mas percebe-se que o novo MC20 será um carro com todos os ingredientes associados à Maserati. E a rapidez como o carro foi desenvolvido tem uma justificação: este é o projeto do Alfa Romeo 8C abortado e que a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) “ofereceu” à Maserati.

Se olhar para as fotos, verá que as únicas fotos focadas são da traseira do carro, fotografado perto da estátua L.O.V.E. criada por Maurizio Cattelan (o mais famoso escultor vivo da Itália), e instalada na Piazza d’Affari, frente á bolsa de Milão. A estátua tinha como objetivo enviar uma mensagem aos homens de negócios e ao Governo italiano, pelo visto a Maserati também quer enviar uma mensagem forte.

A Maserati escolheu uma série de locais em Itália para lançar uma forte declaração denominada “Masters of Italian Audacity”, e como o MC20 será o primeira e última expressão disso, a Maserati decidiu escolher locais audazes, sendo esta da Piazza degli Affari uma das primeiras, pois a escultura L.O.V.E. é considerada como um símbolo da audácia italiana na arte contemporânea internacional. Por outro lado, pode a Maserati estar a enviar uma mensagem para os rivais…

Mais fotos em outros locais vão ser libertadas pela Maserati, antes do carro regressar ao “Maserati Innovation Lab” de Modena. Começam aí os testes finais antes do carro ser revelado no mês de maio. Quanto a características do MC20, sabe-se que tal como o Alfa Romeo 4C, terá chassis em fibra de carbono e terá um motor V6 de 3.6 litros montado em posição central traseira. A potência estará acima dos 600 CV e deverá ser eletrificado com sistema híbrido, ficando por saber se será Plug In ou simples. O carro terá tração integral e receberá uma caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades, feita pelos especialistas da Getrag.

