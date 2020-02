Mazda não vai apresentar novos modelos até 2023

By José Manuel Costa on 21 Fevereiro, 2020

A casa japonesa está a trabalhar arduamente numa nova plataforma que será revelada e março de 2023 e por isso, até lá, não haverá novos modelos.

Isso não quer dizer que não haja desenvolvimentos para as diversas gamas. O motor Skyactiv-X usa a tecnologia desenvolvida pela Mazda que faz este motor a gasolina pensar que é um diesel, conseguindo baixos consumos e performances muito interessantes.

O problema é que parece a mensagem não passou e apenas 4% dos clientes do Mazda 3 compra o modelo com este excelente motor e apenas 2% dos compradores do CX-30 compram o Skyactiv-X. Não são dados oficiais e devem ser encarados com a reserva própria de uma noticia de um meio de comunicação social japonês, o Nikkei Asian Review. A Mazda tinha previsto que 60% do Mazda 3 fosse vendido com motor Skyactiv-X e 45% dos CX-30 fosse com este motor.

A Mazda irá aceitar encomendas do MX-30 a partir de março de 2021, mas este será um carro com menos difusão, pensado mais para ser uma exibição tecnológica e um olhar para o futuro.

No passado, a Mazda recusava-se a alinhar na corrida elétrica e reserva-se o direito de explorar os motores térmicos, veremos se esta decisão de não produzir novos modelos até 2023 vai, ou não, prejudicar a marca no Velho Continente.

