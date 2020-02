Mazda patenteia novo motor e nova transmissão automática

By José Manuel Costa on 6 Fevereiro, 2020















Depois de termos levantado a possibilidade da Mazda criar um desportivo com motor Skyactiv-X com seis cilindros, eis que documentos provam que a casa japonesa está a desenvolver esse motor.

São uma série de desenhos que provam estar a Mazda a desenvolver um motor Skyactiv-X e Skyactiv – D, com seis cilindros, ao mesmo tempo que está na calha uma nova caixa automática de 8 velocidades. Tudo isto estará a ser ultimado para colocar num modelo desportivo e numa berlina de topo. Curiosamente, olhando para os desenhos, o motor pode ser um seis em linha ou um V6, pois a tecnologia patenteada permite a sua utilização. Certo é que será, sempre, um motor muito compacto e que terá a tecnologia que faz do motor a gasolina um bloco com características de um motor diesel. Quanto á caixa de velocidade, não há nenhum detalhe.

