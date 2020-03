McLaren Senna no valor de 1 milhão de euros incendeia-se em Braga

By José Manuel Costa on 2 Março, 2020





Não há muitos detalhes sobre o incidente, mas segundo o Correio da Manhã, um McLaren Senna incendiou-se em Braga.

Tudo terá começado no compartimento do motor, mas felizmente para o desconhecido proprietário do modelo focado numa utilização em pista, a intervenção dos bombeiros foi célere e facilmente debelaram o incêndio, evitando que o raro McLaren Senna fosse consumido pelas chamas.

Ainda assim não se sabe a extensão dos danos causados, pois o carro não tem acesso facilitado ao compartimento do motor, sendo este o terceiro caso de um McLaren Senna que pega fogo: o primeiro aconteceu em julho de 2018 no GP da Áustria, quando seguia ao volante Gerhard Berger numa demonstração do carro, o segundo foi em 31 de dezembro de 2018, quando o modelo propriedade do “youtuber” Salmondrin foi emulado em chamas em Los Angeles, tendo ficado destruído.

Já em 2019, a McLaren recolheu todos os Senna vendido nos EUA e na Austrália para reparar o chiote elétrico do veículo que, em algumas zonas, descarnava e entrava em contacto com um escudo de calor em metal, provocando um curto circuito. Isso levava o motor a entrar no modo de segurança, podia mesmo parar e combustível não queimado dentro do catalisador poderia acender-se e provocar um incendio. Desconhece-se se há relação entre essa situação e o incêndio no McLaren Senna do empresário português que ia vendo o seu investimento reduzir-se a cinzas.

