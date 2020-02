Mercado nacional começa 2020 com recuo de 8,5% nas vendas

By José Manuel Costa on 4 Fevereiro, 2020

Contas feitas ao mês de janeiro, o mercado nacional absorveu entre ligeiros e pesados, um total de 17.504 unidades menos 8,5%.

Decompondo o mercado, os ligeiros de passageiros vendidos foram 14.423, menos 8% que em janeiro de 2019 e os ligeiros de mercadorias recuaram 11% para 2595 veículos. Os pesados baixaram 7,6% com apenas 486 unidades vendidas.

Curiosamente, olhando para os números de 2019, produzimos mais automóveis do que os compramos: em ano recordista foram produzidas 346 mil unidades (mais 17,4%) vendidas 267.838 unidades.

Olhando para a distribuição de vendas, o gasóleo continua em superioridade face á gasolina: 6.601 unidades a gasolina, 7.730 a gasóleo. Os modelos elétricos representaram 891 unidades, os híbridos “Plug In” a gasóleo, 119, a gasolina, 602 e os híbridos vendidos formaram um total de 810 a gasolina e 237 a gasóleo. Finamente os carros a GPL/gasolina (19, todos vendidos pela Dacia e pela Renault), GNC/gasolina (apenas 1) e apenas a GNC (8) completaram as vendas do mês de janeiro de 2020.

A marca mais vendida foi a Peugeot (2221) seguida da Renault (1602) e da Mercedes (1537), fechando o top 5 a Citroen (1283) e a BMW com 1073 unidades vendidas. Algumas marcas tiveram resultados muito negativos como a Alfa Romeo (18 carros), a DS (54 carros), Lexus (63 carros), Suzuki (12 carros) e a Tesla que se ficou pelas 33 unidades em janeiro.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI