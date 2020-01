Mercedes antecipa revelação do Classe E que vai oferecer sete versões híbridas

By José Manuel Costa on 23 Janeiro, 2020





















O carro vai chegar ao mercado antes do verão, mas a Mercedes tem estado nos EUA, em Las Vegas, a realizar os derradeiros testes e fez umas fotos que deixam quase tudo à mostra.

Há várias mudanças na carroçaria, especialmente nos dois extremos, nos para choques e nos faróis e farolins, com o estilo a ter muitas semelhanças com os atuais CLA e CLS.

Por baixo do manto, o renovado Classe E receberá os sistemas Active Treaffic Jam Assist (ajuda à condução em engarrafamento), Active Steering Assist (assistência ativa da direção), Active Distance Distronic (parte do sistema de condução autónoma e capaz de detetar engarrafamentos e tráfego lento ainda antes do condutor se aperceber), Active Brake Assist (com aviso de tráfego em cruzamento), Active Blind Spot Assist (controlo ativo do ângulo morto) e o Parking Package que oferece a câmara de visão traseira e câmaras de 360 graus.

O carro receberá novos motores, especialmente um grupo de sete motorizações híbridas Plug In, com ou sem tração integral 4Matic nas variantes berlina e carrinha. O motor 2.0 litros com 272 CV e auxilio do EQ Boost, também estará disponível, juntando-se um novo seis cilindros a gasolina que com o sistema EQ Boost de 48 volts chega aos 367 CV.

O interior também receberá alterações com um novo volante (que já lhe revelámos) e o Mercedes Bens Urban Guard que oferece a funcionalidade de manter o carro protegido das mãos alheias quando estacionado.

