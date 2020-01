Mercedes divulga mais factos e equipamentos do novo Classe E

By José Manuel Costa on 29 Janeiro, 2020

A nova geração do Classe E está praticamente pronto para ser revelado e a Mercedes vai divulgando mais e mais dados sobre o modelo.

Pode não parecer, mas o Classe E é o carro mais importante da gama Mercedes, pois tem às costas mais de 14 milhões de unidades vendidas desde 1946. E se o Classe A é agora o mais vendido da gama Mercedes, o Classe E é essencial para a casa alemã.

Depois de em 2016 a décima geração ter modificado de forma plena o estilo e também a funcionalidade e a tecnologia embarcada, com várias inovações que hoje são quase obrigatórias em todos os segmentos, eis que nova geração vai trazer ainda mais novidades e tecnologia.

O novo carro vai chegar no verão com as versões de quatro portas e carrinha, ficando para mais tarde a versão longa destinada á China e o coupé e cabriolet, que vão continuar na gama do Classe E.

Os novos equipamentos do Mercedes Classe E são vários destacando-se a próxima geração dos sistemas de assistência à condução. Falamos do “Active Distance Assist DISTRONIC” com regulação da velocidade baseada no percurso: com o auxílio da informação da função LiveTraffic, o Classe E pode reconhecer e atuar perante congestionamentos de trânsito ou trânsito lento antes do condutor detetar o perigo. Quando um congestionamento de trânsito é detetado (e se o condutor não escolher uma resposta diferente), o DISTRONIC reduz a velocidade para cerca de 100 km/h como medida de precaução.

Também do sistema “Active Tailback Assist”, que na eventualidade do veículo se deparar com um congestionamento de trânsito numa auto estrada,onde existam marcas rodoviárias a delimitar as faixas de rodagem, este sistema pode auxiliar o condutor ao manter o veículo na faixa de rodagem e a uma distância de segurança a velocidades de até cerca de 60 km/h.

Segue-se o “Active Steering Assist” que pode assistir o condutor na criação de um corredor para os serviços de emergência, em estradas com várias faixas de rodagem em cada sentido e o “Active Brake Assist” com função de cruzamento. Se existir um perigo de colisão com os veículos em aproximação ao mudar de direção, o Classe E pode ser travado a velocidades típicas de tais manobras.

O Mercedes Classe E também terá assistente ativo de ângulo morto com função de aviso de saída, que pode reduzir o risco de uma colisão com outros utentes da via, como por exemplo, ciclistas. O assistente ativo de ângulo morto também monitoriza o ângulo morto quando o veículo se encontra parado e pode avisar o condutor sobre veículos automóveis, motociclos ou bicicletas em aproximação se o condutor abrir a porta. Finalmente, o “Pack de estacionamento com câmara de 360°”, com a função Side View que acrescenta uma nova função ao Pack de estacionamento que controla toda a lateral do veículo. A vista lateral prolongada facilita as manobras quando o veículo se encontra próximo de obstáculos paralelos como lancis e paredes de garagens.

Já no interior, a nova geração do Classe E oferecerá a nova geração de volantes com controlos táteis (controlo através de movimentos de deslizamento na superfície tátil), ecrãs de grandes dimensões como equipamento de série (2 x 10.25 polegadas), o já famoso Mercedes MBUX com o controlo por voz “Olá Mercedes” e realidade aumentada e o assistente interior (permite uma operação natural e intuitiva das diferentes funções de conforto e do MBUX através do reconhecimento de movimentos).

Depois, o Clssse E tem um sistema de controlo de conforto Energizing com a função “Energizing Coach”, ou seja(recomendações personalizadas de preparação física baseadas num algoritmo inteligente, integração através de aparelhos pessoais), bancos ativos “Energizing Power Nap” (em combinação com o sistema elétrico de bordo de 48 V ou versões híbridas plug-in) e a nova função “Air Quality Indicator” que indica a qualidade do ar. Por sua vez, há várias funções através dos serviços Mercedes me: Mercedes-Benz Urban Guard (vigilância total do veículo estacionado com as seguintes funções), aviso de danos de colisão, aviso de proteção contra o reboque do veículo, aviso antirroubo, função de localização em caso de furto e possibilidade do proprietário desativar a chave do veículo através de smartphone como medida de prevenção, em caso de extravio ou roubo da chave.

Finalmente, dizer que o Mercedes Classe E beneficiará do “Efficient Technology Initiative” ou a eletrificação da cadeia cinemática, sete variantes híbridas “Plug-in”, entre as quais, variantes equipadas com o sistema 4Matic e também para as carrinhas, novos motores com cilindros em linha e, finalmente, pela primeira vez, modelos híbridos plug-in para o mercado dos EUA.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI