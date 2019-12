Mercedes lança em junho GLE Coupé com preços a partir de 119.900€

By José Manuel Costa on 23 Dezembro, 2019

O novo Mercedes GLE Coupé chegará ao mercado nacional em junho de 2020, com três versões, duas diesel e uma AMG.

A Mercedes comercializa em Portugal o GLE 350d 4Matic Coupe, o GLE 400d 4Matic Coupe e o GLE AMG 53 4Matic+ Coupé. Os modelos a gasóleo estão equipados com motores de 6 cilindros com 272 e 330 CV, respetivamente, com caixa automática e consumo médio de 7,5 a 8,0 l/100 km e emissões entre 197 e 221 gr/km. Já o modelo AMG tem o bloco de seis cilindros a gasolina turbo com 435 CV. Com um consumo médio de 9,3 l/100 km, 212 gr/km de CO2. Os modelos diesel custam, respetivamente, 119.900 e 125.450 euros, enquanto que a versão AMG fica em 132.050 euros.

