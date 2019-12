Mercedes paga multa de 13 milhões de dólares nos EUA

By José Manuel Costa on 20 Dezembro, 2019

A Mercedes EUA aceitou pagar uma multa de 20 milhões de dólares, dos quais 7 milhões ficam em suspenso, pela forma como não lidou com uma chamada á oficina de alguns dos seus modelos.

Segundo os termos do acordo, a marca alemã aceitou pagar 13 milhões de dólares, mais 7 milhões se não cumprir os termos do acordo, de multa à NHTSA devido ao seu comportamento na recolha de 1,4 milhões de unidades, exigido pela autoridade norte americana após uma investigação que se prolongou por mais de um ano.

É dito no acordo que a Mercedes falhou na notificação dos clientes durante a janela de tempo necessária para fazer a recolha dos veículos, não submeteu nenhum relatório sobre o andamento das reparações e voltou a prevaricar ao não lança dias campanhas de recolha como foi condenada a fazer.

Em comunicado, a Mercedes EUA diz que “acreditamos que não fizemos nada de errado de forma deliberada, mas, infelizmente, falhamos alguns prazos para informar a NHTSA das medidas que tomamos para resolver, definitivamente, as questões. Por isso, a Mercedes EUA aceitou resolver a situação, num esforço de responder a todas as questões da NHTSA e seguir em frente.”

A partir de agora, a cada trimestre, a Mercedes e a NHTSA vão se encontrar para discutir a forma como estão a ser feitas as recolhas de veículos, com a casa de Estugarda a referir que “estamos a desenvolver procedimentos mais robustos no sentido de comunicar preocupações com eventuais não conformidades.”

Segundo um administrador da NHTSA, James Owens, “as exigências de relatórios por parte da agência ajuda a assegurar que os consumidores estão protegidos e que recebem toda a informação importante sobre como os seus veículos serão reparados durante uma recolha devido a um problema. Naturalmente, o que esperamos dos construtores é que sigam as suas obrigações legais com a agência e com os consumidores ao fazerem estas operações de recolha para reparação de defeitos.”

