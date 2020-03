Mercedes renova Classe E no estilo, motores e tecnologia a bordo

By José Manuel Costa on 3 Março, 2020

































A quinta geração do Classe E recebeu atualização no estilo, recebeu eletrificação e um interior com mais conforto e tecnologia, respondendo, assim, ao novo Série 5 da BMW.

Recordamos que o atual Classe E data de 2016, por isso impunha-se uma renovação, apesar da Mercedes ter retocado, apenas, a maquilhagem sem mudanças profundas. Há novos faróis e farolins, para choques e grelha dianteira são novos. Nas versões AMG Perforomance, as mudanças a próxima estes modelos do poderoso E53 AMG. A versão All-Terrain também foi alterada, mas esta no sentido de a aproximar dos SUV da casa de Estugarda.

Onde há muitas novidades é na parte tecnológica, com o Classe E a oferecer uma grande quantidade de ajudas à condução, melhorar o conforto dos ocupantes e a última palavra em termos de tecnologia de conectividade e info entretenimento do sistema MBUX (Olá Mercedes). De série, o carro tem dois ecrãs de 10,25 polegadas que podem ser de 12,3 polegadas, estes como opcionais. Há um novo volante – que o AUTOMAIS já lhe tinha mostrado – que tem controlo capacitivos, oferecido em três versões que serão aplicados em toda a gama.

A gama de motores inclui sete blocos a gasolina e gasóleo híbrido Plug In, com tração traseira ou às quatro rodas, em versões berlina ou carrinha (coupé e cabriolet chegam mais no final do ano, bem como a versão alongada exclusiva do mercado chinês). As versões PHEV a gasolina têm potências entre os 155 e os 365 CV, os diesel entre 160 e 330 CV. Há ainda uma versão “mild hybrid” do bloco a gasolina com 4 e 6 cilindros, com tecnologia 48 volts EQ Boost. O renovado Classe E estará á venda no verão de 2020.

