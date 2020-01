Mercedes vendeu 55 unidades do EQC em novembro, Audi chegou entregou 192 e-tron

By José Manuel Costa on 7 Janeiro, 2020

A Mercedes comunicou em dezembro que iria atrasar a venda do EQC nos Estados Unidos devido às fortes vendas do EQC na Europa.

Ora, curiosamente, as vendas na Europa do Mercedes EQC não estão, por enquanto, a ser fantásticas. Segundo os dados oficiais recolhidos pelo “Die Welt, a Mercedes terá vendido, apenas, 55 modelos na Alemanha no mês de novembro. Se fosse o primeiro mês de vendas, seria aceitável, mas o carro está à venda desde o verão passado. Curiosamente, o Die Welt questionou a Mercedes para lhe fornecer os números de vendas da casa alemã, mas a marca de Estugarda declinou revelar os números, justificando que os registos ainda não estavam disponíveis. Os jornalistas alemães foram mais longe e questionaram a KBA, a autoridade federal alemã do transporte motorizado, que indicou terem sido vendidos 55 unidades do EQC, dos quais 19 modelos estavam com equipamento AMG.

Os rivais de Munique da Audi venderam, no mesmo mês 192 unidades do e-Tron no mesmo mês de novembro, sendo obrigatório dizer que o Audi e-Tron está há mais tempo há venda e que no primeiro mês de vendas, março de 2019, foram comercializadas 478 unidades.

Contas feitas, o mercado alemão de veículos elétricos, comercializou 57.533 unidades nos primeiros 11 meses de 2019, ou seja, uma gota de água num mercado que vende, por ano mais de 3,6 milhões de unidades.

