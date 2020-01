Mitsubishi Outlander receberá nova geração que já anda em testes na Europa

By José Manuel Costa on 29 Janeiro, 2020





O SUV da casa japonesa receberá atualização profunda, com nova plataforma, motores e estilo renovados.

O Outlander receberá a plataforma da Aliança Renault Nissan, a CMF (Common Module Family), a mesma do Kadjar e do Qashqai, desconhecendo-se, por agora, quais serão os motores a usar, embora não seja complicado adivinhar que além do sistema híbrido da Mitsubishi, os blocos dos modelos acima descritos façam parte da oferta.

O estilo do carro é fortemente inspirado no protótipo Engelberg apresentado o ano passado em Genebra. Uma linha de estilo que já tem sido vista em outros modelos, mas que no Outlander chegará à maturidade. Apesar da camuflagem – nestas fotos publicadas com a devida vénia ao sitio de internet Carscoops – é possível ver os faróis estreitos, o para choques muito trabalhado e agressivo e uma grelha inferior que liberta espaço por cima entre os faróis.

A linha gera do novo Outlander é diferente do atual modelo, mas a volumetria é semelhante. Ou seja, a Mitsubishi não quis fazer um carro maior, mas sim um carro melhor. O novo Outlander será revelado no Salão de Paris, em outubro.

