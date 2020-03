Morphoz é montra tecnológica da Renault para a mobilidade elétrica

By José Manuel Costa on 2 Março, 2020

















































































Este protótipo que o AUTOMAIS já tinha mostrado há umas semanas, é uma montra tecnológica para a mobilidade elétrica a partir de 2025.

O Morphoz está baseado na plataforma da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, a CMF-EV, que começará a ser utilizada a partir de 2021. Diz a Renault que elementos do estilo do Morphoz e detalhes do interior do protótipo vão ser levados para os modelos elétricos de produção em série.

O modelo era para ser revelado em Genebra, mas o cancelamento do certame, levou a casa francesa a mostrar apenas as fotos e alguns detalhes. O Morphoz seria apresentado lado a lado com o Renault Twingo ZE e as versões híbridas Plug In do Captur e do Megane, mais o Clio E-Tech híbrido e o primeiro Dacia elétrico.

A plataforma CMF-EV está desenhada em redor de um pacote de baterias plano que fica entre os dois eixos, enquanto que as rodas foram empurradas para os quatro cantos da plataforma, maximizando o espaço interior. Com esta arquitetura, os modelos que daqui nascerem terão um interior do segmento acima. Por exemplo, se a Renault desenhar um compacto, terá um volume interior semelhante a um modelo do segmento acima.

O Morphoz é uma montra tecnológica de uma plataforma modulável, capaz de aceitar diversos tipos e tamanhos de baterias, de acordo com o objetivo e o segmento. O carro faz parte de um ecossistema elétrico que permite o carregamento sem fios por indução, transferência de excesso de energia para a rede elétrica da casa e o armazenamento de eletricidade de reserva para a casa do utilizador.

No que toca a dimensões, o Morphoz tem 4400 mm de comprimento com 2730 mm de distância entre eixos e uma bateria de 40 kWh que permite uma autonomia de 400 km. Para jornadas mais longas, o Morphoz torna-se maior com 4,8 metros e 2930 mm de distância entre eixos, com a frente a esticar para acomodar uma bateria com 50 kWh que leva a autonomia para os 700 km. A traseira também estica para oferecer mais espaço para pernas e bagagem, com os bancos traseiros a recuarem.

Para a Renault, o Morphoz é um crossover com linhas musculadas, mas sensuais, e um estilo que mistura a atitude um sedan, de um SUV e de um coupé. O Morphoz tem 2000 mm de largura e 1550 mm de altura.





