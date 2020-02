Nikola apresenta a Badger, uma “pick-up” elétrica com uma autonomia de 483 km

By José Manuel Costa on 11 Fevereiro, 2020















A caixa de Pandora foi aberta com a Cybertruck da Tesla, juntou-se o projeto da Rivian e agora a Nikola juntou-se à festa com um carro espetacular e prometedor.

A Badger é uma “pick-up” musculada, agressiva, mas desnehado com muito bom gosto, lembrando alguns modelos da GMC. Muita utilização da tecnologia LED, mostra iluminação um pouco por todo o lado. As cavas das rodas são muito musculadas, a frente poderosa e os puxadores das portas embutidos e os espelhops com a tecnologia de câmara de visão traseira. A base das portas está protegida e iluminada, com um estribo que vai de uma ponta à outra da longa distância entre eixos.

Sendo um “truck” americano, o Nikola Badger tem 5900 mm de comprimento, 2160 mm de largura e 1850 mm de altura, ou seja, é uma “pickup” de dimensões à americana e fica um bocadinho maior que a Chevrolet Silverado 1500, mas bem mais baixa.

No interior, os desenhos mostram um volante personalizado e ecrãs para o painel de instrumentos digital e para o sistema de info entretenimento, sendo este um ecrã enorme colocado por cima da consola central flutuante.

Infelizmente a Nikola não revelou detalhes sobre o carro, apenas que terá uma bateria enorme de 160 kWh de iões de lítio para uma autonomia de 483 km. Há uma versão a hidrogénio que tem uma autonomia de 966 km, oferecidos pela junção do hidrogénio a um motor elétrico alimentado a bateria, que os condutores podem usar como entenderem, bastan carregar num botão. Mas também revelou que o motor terá 919 CV (embora em contínuo não vá além dos 461 CV) e 1329 Nm de binário. Uma capacidade de reboque de 3629 quilos e uma ficha externa de 15 kW, pode ser usada para ligar ferramentas, luzes ou compressores, reclamando a Nikola que o Badger tem capacidade para alimentar um estaleiro de obras durante 12 horas sem a necessidade de um gerador.

Trevor Milton, o CEO da Nikola, referiu que “temos estado a trabalhar no projeto desta ’pick-up’ há muitos anos e acreditamos que, finalmente, o mercado está pronto para algo como o Badger, um veículo que pode enfrentar um dia de trabalho árduo sem ficar sem energia. O Badger pode ser usado para trabalhar, para escapadas de fim de semana, reboque, diversão fora de estrada ou ir até ás montanhas de nesse, sem perder performance. Nenhuma ‘pick-up elétrica é capaz de operar nestas condições e nestas temperaturas.”

