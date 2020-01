Nissan Navara recebe tratamento da “Arctic Trucks” para 2020

By José Manuel Costa on 28 Janeiro, 2020















A conhecida empresa Arctic Trucks pegou numa Navara de 2020 e criou a AT32, uma “máquina” mais robusta e “trialeira”.

Foi a Nissan que revelou esta Navara AT32 (AT de Arctic Trucks, a firma islandesa especialista neste tipo de veículos e pneus Nokian de 32 polegadas), uma versão melhorada de anterior proposta da AT. O carro tem novos alargamentos das cavas das rodas, elementos de suspensão Bilstein e equipamento específico.

Algumas das alterações incluem a adição de peças de alumínio de proteção do carro, jantes de 17 polegadas com dupla válvula para permitir mais fácil ajuste da pressão. Depois há o diferencial dianteiro com bloqueio, um “snorkel” que permite passagens a vau de 80 cm (mais 20 cm que no Navara de série). O motor é o 2.3 litros turbodiesel.

Desconhece-se se e quando chega a Portugal este Navara e qual o preço.

