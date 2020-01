Nova geração do Toyota GT86 terá mais potência

By José Manuel Costa on 15 Janeiro, 2020

A dupla Toyota GT86/Subaru BRZ vai continuar mais uma geração e a casa japonesa vai oferecer mais potência e mudanças no estilo.

A nova geração do GT86 passa a chamar-se GR86, ligando o desportivo à nova divisão Gazoo Racing, que é responsável, por exemplo, do Yarus GRMN e do mais recente Yaris GR-4. O GT86 e o BRZ da Subaru foi lançado em 2012 e o facto do carro não ter sido um sucesso de vendas, levantou dúvidas sobre o futuro dos dois modelos.

O desejo de Akyo Toyoda é oferecer uma gama completa à Gazoo Racing e por isso o GT86 passa a GR86 e o carro receberá mais potência e algumas alterações.

O carro abandonará a plataforma da Subaru e passará a ter como base a TNGA da Toyota. O motor continuará a ser o boxer da Subaru, mas desta feita com uma cilindrada de 2.4 litros usado em outros modelos da marca, com sobrealimentação. O motor terá mais de 260 CV com aumento significativo do binário.

O interior também receberá forte alteração, não só em qualidade, como no estilo. O habitáculo poderá passar de 2+2 para um verdadeiro 4 lugares.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI