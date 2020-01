Novo Audi S3 está quase pronto ainda antes da revelação em Genebra do A3

By José Manuel Costa on 30 Janeiro, 2020





Os testes finais da versão desportiva do A3 permitem acreditar que o carro será revelado lado a lado com o novo A3.

Claro que a Audi não confirmou nada, mas é possível que o carro seja revelado ao mesmo tempo, até porque está pronto e a Audi foi surpreendida com um par de fotos oficiais de um dos carros de teste praticamente sem camuflagem. O S3 fará parte de uma gama alargada do A3, recebendo mais potência e mais tecnologia.

O S3 terá como base a plataforma MFA do grupo VW, sendo que a gama A3 terá cinco portas e berlina de quatro portas. O nome Sportback vai desaparecer, pois como a versão de três portas desapareceu da gama em 2017, não há necessidade de a diferenciar. O S2 estará disponível nas duas versões de carroçaria. Mais tarde surgirá o RS3.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI