Novo Mercedes Classe S apanhado sem camuflagem mostra evolução

29 Janeiro, 2020

Fotos do carro camuflado há muitas, sem qualquer proteção apenas está “apanhada” no Instagram pelo utilizador AutoDale.

Não se conhece a fonte da foto nem onde foi tirada, porém, mostra o carro sem camuflagem – embora a foto seja tirada, parece, de um telhado ou de uma armação por cima de uma oficina – com uma grelha dianteira de generosas dimensões, mais redonda que atualmente e com barras cromadas. Os faróis foram redesenhados, muito à imagem daquilo que sucede com o novo Classe E. Por baixo, uma ampla entrada de ar com perfil cromado. A má qualidade da foto não deixa ver tudo ao detalhe, mas parece claro que mantendo a traça quase original, a linha de cintura subiu e os ombros estão mais salientes. Depois, percebem-se os novos espelhos e cavas das rodas mais musculadas.

No interior haverá mais mudanças, com a Mercedes a abandonar o habitual sistema de info entretenimento com ecrã de 12,2 polegadas em favor de um enorme tablet que emerge da consola central, verdadeiramente grande, com uma fila de botões na parte inferior do mesmo. A consola central será liberta de quase todos os comandos, mantendo-se um ecrã de generosas dimensões a fazer de painel de instrumentos. Terá o novo volante, já visto no novo Classe E, e em termos de acabamentos não espanta ninguém será surpreendido se forem dos melhores com amplas opções de madeiras, alumínio e materiais exóticos, com a pele a ser rainha no habitáculo do Classe S.

Quanto ás especificações do carro, maior segredo sendo certo que a plataforma será a MRA, capaz de albergar vários tipos de motorizações. A hibridização será inevitável, destacando-se, aqui, o bloco 3.0 litros com 367 CV e 500 Nm de binário e não está fora de hipótese que o bloco V8 de 4.0 litros da AMG apareça no Classe S numa versão mais tranquila, híbrida, com 490 CV e 690 Nm de binário. Haverá mais versões “Plug In” e fala-se, até, de um modelo totalmente elétrico. O V1 estará presente e as versões AMG também, naturalmente.

