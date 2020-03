Novo Opel Mokka X mostra-se com estilo renovado e base PSA

By José Manuel Costa on 6 Março, 2020

















Sem a pesada camuflagem com que andava, a segunda geração do Opel Mokka X revela-se em imagens conseguidas no Circulo Polar Ártico.

Olhando para as fotos, percebe-se a inspiração bebida no GTX Elemental, protótipo revelado em 2018, nomeadamente, na frente direita e no capô em forma de concha. Percebe-se que o carro está mais perto do solo que o atual Mokka X e parece mais largo, ou seja, será um parente próximo do Peugeot 2008. Afinal, partilha a mesma base, a CMP do PSA Group.

Claro que há inspiração vinda do Grandland X, nomeadamente, na traseira e na linha de ombros elevada. O interior não é conhecido, mas não deverá ser muito diferente do Corsa, com a tónica na versatilidade e habitabilidade.

A nível de mecânica, o carro deverá oferecer a mesma gama que o 2008 e já está confirmado que o Mokka X terá uma versão totalmente elétrica, com um motor de 135 CV e bateria de 50 kWh, oferecendo uma autonomia de 320 km. Depois, mantendo o mesmo padrão do Corsa, a Opel oferecerá todas as ofertas possíveis: elétrico, gasolina, gasóleo, podendo o consumidor escolher o que mais lhe aprouver. Desconhece-se quando é que o carro estará á venda, mas percebendo que está praticamente pronto, podemos arriscar uma data ainda dentro do primeiro semestre e entregas no final de 2020.

