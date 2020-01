Novo Porsche 911 GT3 revelado… em anúncio do Superbowl!

By José Manuel Costa on 27 Janeiro, 2020

O carro será apresentado dentro de semanas, mas um anúncio do Superbowl, a final do campeonato de futebol norte americano, acabou por revelar tudo.

As imagens são poucas, mas percebe-se que a Porsche permaneceu fiel ao modelo dedicado à utilização em pista. Quer isto dizer que o carro terá a enorme asa traseira fixa e as jantes forjadas com porca de aperto central.

Esta situação pode levar a pensar que o Salão de Genebra poderá ser o palco para a sua revelação lado a lado com o novo 911 Turbo. Não há mais detalhes, fica a ideia que o motor 4.0 litros com seis cilindros “boxer” do Speedster será utilizado no GT3.

O motor será atmosférico, já que a divisão GT da Porsche, liderada por Andreas Preuninger, deseja que os modelos de que está encarregada só tenha motores atmosféricos. Mas para isso o trabalho foi muito e, no futuro, a hibridização será inevitável. Curiosamente, alguns protótipos apanhados no Nurburgring exibiam um ruído estridente, com alta rotação e sem o abafado barulho de um motor turbo. Ou seja, há motores ainda mais poderosos a caminho, quem sabe, já um dos novos propulsores para o GT3.

