O C4 Coupe será o primeiro modelo da Citroen a oferecer três tipos de motorização?

By José Manuel Costa on 11 Fevereiro, 2020





O novo C4 Coupé foi “apanhado” em testes de inverno e apesar de não ter qualquer inscrição exterior que diga ser este um carro elétrico, as jantes aerodinâmicas parecem dizer que este pode ser o primeiro modelo elétrico da Citroen.

O primeiro modelo próprio, já que a casa francesa aproveitou um acordo com a Mitsubishi e ainda tem na sua gama o C-Zero, um carro elétrico que tem como base o velhinho e.MiEV. O C4 está de regresso à gama da Citroen, mas o Cactus deverá desaparecer, assumindo uma personalidade de crossover e uma carroçaria a imitar um coupé, distanciando-se do resto da gama que está quase pronta para ser lançada.

O carro usará a plataforma CMP, a mesma que é usada, por exemplo, no Peugeot 2008. O que quer dizer que o C4 Coupé poderá ter motores a gasolina, gasóleo e elétrico. A mesma plataforma oferecerá uma maior distância entre eixos, comparando com o atual C4 Cactus, o que anulará as queixas que foram sendo feitas ao modelo atual, algo apertado no banco traseiro.

O estilo continua a não ser conhecido devido à forte camuflagem, excetuando o tejadilho que desce para a traseira, a maior altura ao solo e as cavas das rodas musculadas. Destaque ainda para as rodas com jantes de liga leve aerodinâmicas. A estreia do C4, que está de regresso depois de ser descontinuado em 2018, será, provavelmente, no Salão de Paris.

