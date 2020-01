O primeiro Corvette C8 de motor central foi vendido por 3 milhões de dólares

By José Manuel Costa on 20 Janeiro, 2020

Sem surpresa, Rick Hendrick, o dono da Hendrick’s Motorsport, equipa da Nascar, e colecionador de automóveis, arrebatou o Corvette C8 Sting Ray com o número de chassis 001.

Foram necessários 3 milhões de dólares para o colecionador norte americano conseguir ficar com mais um carro com o “vin” 001. Foi durante num leilão da Barrett-Jackson que Rick Hendrick arrebatou o carro que, curiosamente, ainda não está construído. Sê-lo-á dentro de algumas semanas e será preto com o interior na mesma cor (típico de Rick Hendrick) com o pacote opcional Z51 Performance Package, com registo de performance, acabamento 3LT e bancos GT2.

O carro que esteve no Barrett-Jackson era uma unidade de exposição que serviu, apenas, para estar exposto. Dizer que Marry Barra, presidente da General Motors (GM) esteve presente.

Rick Hendrick tem uma coleção de automóveis absolutamente incrível e há alguns anos que se dedica a colecionar carros com o chassis número 1. Há sensivelmente doze meses pagou 2,5 milhões de dólares pelo Ford GT Heritage Edition nº1, mas tem nas sua coleção o primeiro Chevrolet Camaro ZL1 1LE, o primeiro Acura NSX e os primeiros Corvette C7 Sting Ray, C7 Z06 e o C7 ZR1. Referir que o dinheiro pago por Rick Hendrick será para o “Detroit Childrens Fund” que se propõe educar crianças sem recursos.

“Sou o primeiro doido por Corvette do mundo! Obrigado á Chrevrolet e à Barrett-Jackson, porque eles escolhem sempre as melhores causas que dá gozo ajudar e que ajudam elas tantas pessoas” disse Rick Hendrick depois de pagar 3 milhões de dólares pelo primeiro Corvette C8 Stingray.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI