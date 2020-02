Opel alarga horizontes e regressa ao mercado japonês

By José Manuel Costa on 18 Fevereiro, 2020

O plano estratégico PACE! desenhado pela equipa de Carlos Tavares tem como objetivo fundamental crescer através da expansão para outros mercados.

Nesse sentido, não espanta que a Opel vá regressar ao mercado japonês com, para já, três modelos: o Corsa, o Combo Life e o Grandland X, sendo que todos vão ter versões eletrificadas.

O Corsa, que poderá ter outro nome, será lançado em 2021, seguindo-se o Combo e depois o Grandland X. Mais tarde outros modelos se poderão juntar a esta gama. Os modelos da Opel serão vendidos através da rede de concessionários do grupo PSA, responsáveis pela venda de 15.600 carros em 2019 das marcas Peugeot, Citroen e DS. O Corsa elétrico estará disponível no mercado japonês.

Nos próximos meses será criada a rede de concessionários e em 2023 espera-se que a Opel esteja em 80% do país do Sol Nascente. Para alcançar o objetivo do plano PACE! de ter 10% das vendas asseguradas fora da Europa em 2025, a Opel vai expandir-se para a Ásia, África e América do Sul, sendo que a ideia é entrar em 20 novos mercados de exportação até 2020. Antes do Japão, a Opel já tinha regressado à Rússia e vai entrar na Colômbia e no Equador.

Michael Lohscheller, CEO da Opel, referiu que “o mercado japonês é dos maiores do mundo e a Opel tem uma excelente reputação no país. O nosso regresso ao Japão é um passo importante e a Opel volta a ser global.”

