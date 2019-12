Opel mostra o melhor de 2019 no ano em que celebrou 120 anos

By José Manuel Costa on 23 Dezembro, 2019

A casa alemã, hoje propriedade do PSA Group, vive momento de euforia e mostra isso em vídeo.

Eletrizante e veloz. É assim que a Opel cataloga o percurso da marca em 2019, e pretende dar continuidade em 2020. Desde o lançamento do novo Corsa-e até ao Salão de Frankfurt e às primeiras imagens do novo Insignia, o ano da Opel esteve cheio de novidades. O vídeo que publicamos concentra tudo aquilo que foi o ano da casa alemã, que ainda por cima regressou aos lucros bem mais depressa do que esperava.

