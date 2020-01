Opel promove alterações na liderança do marketing e das vendas

By José Manuel Costa on 21 Janeiro, 2020

O novo ano trouxe mudanças significativas na cúpula da Opel, com mudanças nas áreas do marketing e vendas.

Andreas Marx (na foto) passa a ser o responsável máximo das divisões de vendas e marketing, ocupando o lugar de Ulrich Selzer, que passa a ter um papel primordial no desenvolvimento da internacionalização da equipa. Quanto a Tobias Gubitz, até agora responsável pelo marketing e estratégia da marca, irá ocupar o lugar de Marx como diretor de produto e preços da Opel e da Vauxhall. Quanto a Patrick Fourniol, até agora responsável pelo marketing a Vauxhall, passará para o lugar de Gubitz. Peter Hope, atualmente responsável pelas relações com os clientes na Vauxhall, tomará o lugar de Fourniol como responsável pelo marketing da Vauxhall.

Tobias Gubitz

Andreas Marx chegou à Opel em 1997 e assumiu cargos no pós-venda, vendas e marketing, preços e gestão de produto. Quanto a Tobias Gubitz juntou-se á Opel em 2014 vindo da Henkel, enquanto que Patrick Fourniol entrou na Opel em 2018 depois de ter passado pela Renault e pela Toyota.

Estas alterações na Opel e na Vauxhall estão intimamente ligadas às performances da empresa: as vendas das duas marcas caíram 5,9% em 2019, de 1,04 milhões de unidades para 977.100 unidades. Claro que a marca acabou com vários modelos que tinham base no anterior proprietário (General Motors), incluindo o Karl, o Adam e o Cascada. O Mokka X também está a ser descontinuado, antes de chegar o substituto durante este ano que terá uma plataforma PSA. Dizer que 96% das vendas feitas em 2019 foram feitas na Europa.

Ulrich Selzer

Patrick Fourniol

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI