Peugeot Landtreck é a nova pick-up do construtor francês

By José Manuel Costa on 20 Fevereiro, 2020





































Longe vão os tempos das 504 Pick-Up, mas a Peugeot quer regressar a essa época com o Landtreck, muito diferente e mais versátil.

O AUTOMAIS já lhe tinha contado que a Peugeot estava a preparar uma “pickup”, pois muito bem, aqui está ela, chama-se Landtreck e está disponível em múltiplas versões como é habitual neste tipo de veículo. Tem um enorme senão: só está disponível em mercados emergentes e não tem produção para os países ocidentais, ou seja, não estará disponível na Europa e, claro, em Portugal.

Será lançada na América Latina e na África subsaariana, antes de chegar a outros mercados emergentes na Ásia. O modelo será oferecido com chassis-cabina, cabina simples ou dupla, sendo esta a versão escolhida para formar a versão de lazer. As versões chassis-cabina são capazes de transportar até três europaletes, com uma capacidade de carga com mais de uma tonelada, sendo que há versões que podem chegar às 1,2 toneladas. A versão de cabina simples pode ser vendida sem para choques traseiro o que oferece uma maior acessibilidade à caixa de carga através de uma porta com abertura de 180 graus.

O estilo do modelo abraça a linguagem de estilo da Peugeot, com a grelha dianteira rodeada de luzes LED, juntando-se os detalhes próprios de um carro deste tipo: proteção interior, barras no tejadilho, estribos laterais, pneus de todo o terreno, cavas das rodas musculadas, entre muitos outros detalhes.

A lotação pode chegar aos seis lugares (versão de trabalho de cabina dupla) com um interior que não foge muito ao que a Peugeot faz, exceção ao i-Cockpit, naturalmente, lembrando muito o 508. O modelo tem disponível o Apple CarPlay, o Android Auto, Bluetooth, fixas USB, um disco rígido de 10 GB, ar condicionado automático bizona, aviso de transposição de faixa de rodagem, câmara 360 graus, ajuda à descida em declive, ESP e controlo da derrapagem do atrelado.

Debaixo do capô, estão os blocos de 1.9 litros diesel ou 2.4 litros turbodiesel. Este último debita 150 Cv e 250 Nm de binário e está acoplado a uma caixa manual de seis velocidades com um consumo de 7,8 l/100 km. Quanto ao motor a gasolina tem 210 CV e 320 Nm e tem caixa manual ou automática de 6 velocidades. Os modelos de base têm tração traseira, os restantes são unidades 4×2 com 4×4 inserível com caixa de redutoras.

