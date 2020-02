Polestar Precept é uma montra tecnológica da marca subsidiária da Volvo

By José Manuel Costa on 26 Fevereiro, 2020























Este é um protótipo que funciona como montra tecnológica da Polestar, mostrando que os futuros modelos elétricos da marca serão minimalistas e fortemente apoiados na aerodinâmica.

Para Thomas Ingenlath, CEO da Polestar, “o Precept é uma declaração, a visão daquilo que é a Polestar e aquilo que faz uma marca ser relevante. O carro é uma resposta para ultrapassar os desafios que a sociedade e a indústria enfrentam nos dias que correm.”

Um desses desafios é oferecer mobilidade livre de emissões de longa distância e para conseguir isso, a Polestar tem de fazer carros aerodinamicamente muito eficaz. O Precept deixa de ter espelhos e passa a usar câmaras, o que algumas marcas já estão a fazer. Acima da grelha dianteira, o carro foi desenvolvido para acelerar o ar através do longo capô. Assim, a corrente de ar fica agarrada à superfície, melhorando a eficiência aerodinâmica e diminuindo o arrasto, logo aumentando a autonomia.

Na traseira, o Polestar Precept tem uma lâmina de luz a toda a largura do carro, prolongando-se para empenas verticais para ajudar a aerodinâmica. Depois há muitas áreas onde o modelo utiliza diversas soluções, entre elas a Smart Zone. Esta está localizada onde nos modelos com motor térmico estão as entradas de ar para os radiadores. Atrás da grelha dianteira estão os dois sensores de radar, uma câmara de alta definição bem como outras assistências ao condutor, todos arrumados de cada lado do painel transparente.

O modelo tem, ainda, a tecnologia necessária (Lidar) para a condução autónoma, montado em cima do tejadilho em vidro, oferecendo uma visibilidade maior. Outra característica única do Precept é o facto de não ter um óculo traseiro convencional. Isto permite que o tejadilho em vidro se prolongue até ao portão traseiro. Não sendo possível ver alguma coisa para trás, o espelho interior é um ecrã que transmite imagens vindas de uma câmara grande angular montada na traseira.

Igualmente no interior está o emblema da Polestar, que flutua de forma holográfica dentro de uma peça de cristal sueco, sólida, instalado entre os encostos de cabeça do banco traseiro.

O carro tem este nome porque é um manifesto sobre o que ai vem, mas a Polestar deixa claro que o Precept não tem nenhuma ambição de chegar à produção em série, é um modelo de exibição de tecnologia e daquilo que o futuro pode trazer em matéria de tecnologia.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI