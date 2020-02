Porsche confirma que um Taycan incendiou-se nos EUA

By José Manuel Costa on 19 Fevereiro, 2020

Primeiro foi a publicação online Elektrek que levantou a lebre, com a Porsche a confirmar que um Taycan incendiou-se nos Estados Unidos.

O carro incendiou-se na garagem de um proprietário do modelo elétrico da Porsche. Foi a primeira vez que um Taycan pegou fogo, estando parado numa garagem, algo que já tinha acontecido com marcas rivais como a Tesla.

Com as primeiras entregas o ano passado, o Taycan conhece o primeiro incidente que está a ser, cuidadosamente, investigado procurando a causa para este incidente. Não a relatório de alguma vítima originada pelo incidente.

Claro está que estas situações não refletem a pior ou melhor qualidade dos veículos, mas tornam-se virais nas redes sociais, lançando o anátema sobre a maior ou menor propensão dos carros elétricos para se incendiarem. Não há nenhuma evidência que isso seja verdade. Fica o facto: um Porsche Taycan ardeu nos EUA numa garagem.

