Porsche revela os novos Boxster e Cayman 718 GTS 4.0 a partir de 120.284€

By José Manuel Costa on 17 Janeiro, 2020













Com o motor “boxer” de seis cilindros com 4.0 litros e 400 CV, os 718 Boxster e 718 Cayman passam a ser os mais desportivos da gama.

São dois modelos de características desportivas, equipado com o famoso “boxer” de seis cilindros com 4.0 litros a debitar 400 CV. Com caixa manual de seis velocidades e sistema de escape desportivo, permite que ambos os carros chegam aos 293 km/h e aceleram dos 0-100 km/h em 4,5 segundos. A suspensão desportiva PASM (Porsche Active Suspension Management) está 20 mm mais baixa, e os dois carros estão equipados com o sistema PTV (Porsche Torque Vectoring) e com um diferencial autoblocante mecânico. Têm jantes de 20 polegadas, pneus 235/35 ZR 20 à frente e 265/35 ZR 20 atrás e travões PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) carbono cerâmica, como opcional.

O pacote “Sport Chrono” está equipado com a renovada aplicação Porsche Track Precision e é oferecido de série. O 718 Cayman GTS 4.0 custa 120.284 euros, o 718 Boxster GTS 4.0 começa nos 122.375 euros, com data de chegada ao mercado em março de 2020.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI