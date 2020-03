Primeira matrícula “AA 01 AA” foi atribuída a um modelo… elétrico

By José Manuel Costa on 3 Março, 2020

Bom, na realidade foi a segunda, pois a “AA 00 AA” ficou guardada pelo Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) para “memória futura”. Assim, o foi um carro elétrico, foi o primeiro a receber as novas chapas de matrícula, no caso a “AA 01 AA”. Curiosamente, a última matrícula da anterior geração, a “99-ZZ-99” foi aplicada, igualmente, num veículo elétrico. Esta nova numeração das matrículas deverá ter combinações suficientes para 45 anos.

As novas matrículas não têm a indicação do amo ou do mês de compra, deixam de existir traços a separar os três grupos de caracteres. Eramos o único pais da União Europeia que tinha na matrícula o ano e o mês de registo, mantendo, apenas, a zona azul onde estão as estrelas da União Europeia e a letra P de Portugal. Não é obrigatório trocar para o novo formato se por algum motivo tiver de mudar de matrículas, podem optar pelo formato antigo ou converter para o novo. Por exemplo um carro com a matricula “00-AA-00” com a zona amarela, pode apagar essa zona e ficar “00 AA 00”.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI