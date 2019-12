PSA faz a Opel regressar à Rússia depois da GM a ter feito sair em 2015

By José Manuel Costa on 19 Dezembro, 2019

A promessa estava feita e vai ser cumprida: a Opel vai regressar ao mercado russo depois da General Motors ter retirado a marca em 2015.

Os primeiros modelos a serem vendidos na Rússia serão o Zafira Life e o Grandland X. Mas a Opel vai mais longe e começou a produzir na Rússia o Zafira Life na unidade de Kaluga. O Vivaro também será produzido na mesma fábrica. Esta decisão anula, completamente, a tomada de posição da General Motors que, no desespero de tornar a Opel rentável, decidiu sair totalmente da Rússia em 2015, numa altura em que o mercado russo estava em dificuldades.

Com este regresso, a presença na região entre a Europa e a Ásia da Opel reforça-se, sendo que a Opel vê o mercado russo como estratégico devido ao seu potencial, aproveitando a boa reputação da marca de Russelsheim naquele mercado.

O plano Pace! da Opel diz que 10 por cento do total das vendas da marca alemã terão de ser feitas fora da Europa até meio de 2020. Para isso, é necessário o mercado russo e reforçar a presença na Ásia, África e América do Sul e vai entrar em 20 novos mercados até 2022. Incluem-se neste grupo Colômbia, Equador, onde a Opel vai começar a exportar carros já em 2020.

