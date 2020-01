PSA não tem a certeza se os motores fornecidos à Mitsubishi estão na investigação alemã

By José Manuel Costa on 23 Janeiro, 2020

O PSA Group diz que não tem a certeza se os motores turbodiesel com 1.6 litros fornecidos à Mitsubishi estão envolvidos nas investigações das autoridades alemãs à Mitsubishi.

“Nesta altura, não sabemos que veículos ou família de motores estão a ser alvo de alguma ação no âmbito da investigação feita na Alemanha à Mitsubishi”, disse um porta-voz da PSA.

Recordamos que a PSA e a Mitsubishi já tiveram uma parceria industrial que inclui uma “joint venture” em Kaluga, na Rússia, entregando a casa japonesa os modelos i-Miev elétricos que se travestiram de Peugeot iOn em Citroen C-Zero, além da base do Outlander que serviu para construir o Peugeot 4007 e o Citroen C-Crosser.

