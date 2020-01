Ralf Speth vai abandonar a Jaguar Land Rover em setembro

By José Manuel Costa on 30 Janeiro, 2020

A Tata Motors, dona da Jaguar Land Rover (JLR), anunciou que o CEO da JLR vai abandonar o cargo em setembro.

Segundo o comunicado enviado pela Tata à NSEI (National Stock Exchange of India), a administração do grupo indiano já criou um comité para definir o perfil do novo CEO da JLR e procurar um candidato.

Termina, assim, um mandato de dez anos de liderança de Ralf Speth na JLR, ele que entrou na empresa em 2010. Com 65 anos, o alemão retira-se da vida ativa, mas vai continuar como conselheiro do conselho de administração da casa mão, a Tata Sons, referiu o Financial Times.

Para o seu lugar, o mesmo jornal económico, alvitra o nome de Hanne Sorensena, a ex-CEO da Maersk. A saída de Ralf Speth surge depois de vários trimestres com as contas no vermelho, muitas dificuldades em lidar com o Brexit, vendas à míngua na China e uma queda da procura dos modelos da Land Rover e, sobretudo, da Jaguar, no Reino Unido. O foco nos motores diesel acabou por ser muito penalizador para a JLR.

