Range Rover Sport vai ser renovado em 2021 e pode voltar aos motores BMW

By José Manuel Costa on 18 Fevereiro, 2020

Fotos do novo modelo, bem camuflado, em testes, na companhia de um Mercedes GLE, de um BMW X5 e de um Audi Q7, mostram que o carro terá, finamente, um substituto.

Pode até não parecer, pois o Range Rover Sport parece aquelas senhoras já nos cinquenta que exibem um aspeto eternamente jovem, mas o modelo da Jaguar Land Rover (JLR) já nada por aqui desde 2013. São sete anos que não parecem muito, mas em termos de mercado, é uma eternidade. Está a chegar nova geração, que não será uma revolução em termos de estilo, mas uma evolução pensada com cuidado para não contrariar os conservadores clientes da Range Rover.

A plataforma será a nova MLA (Modular Longitudinal Architecture), desenhada para acolher todo o tipo de motorização, dos motores de combustão interna, aos elétricos, passando por todo o tipo de híbridos. Uma plataforma que será partilhada, por exemplo, com o Jaguar XJ. Mas o rumor mais interessante é a possibilidade de motores BMW regressarem à Land Rover. Segundo algumas fontes, a JLR está a trabalhar num acordo com a marca bávara que poderá levar, numa primeira fase, os motores V8 para baixo dos capôs dos Range Rover, com o bloco de seis cilindros em linha turbo da JLR a juntar-se à gama de motores do Range Rover Sport. O novo carro será colocado á venda no final de 2021 ou início de 2022.

