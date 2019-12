Recorda-se do McLaren F1? Aqui ficam sete histórias que o vão deixar boquiaberto

By José Manuel Costa on 30 Dezembro, 2019

Os nossos camaradas do Car Throttle foram em busca das mais incríveis histórias sobre o McLaren F1. Vale a pena ver o vídeo.

Sabia que a Mercedes usou um McLaren F1 para fazer o CLK GTR? Pois é, numa altura em que a casa de Estugarda não sabia onde iria colocar dinheiro para competir, descobriu as regras do FIA GT muito interessantes. O problema é que a decisão foi tomada sem que houvesse um carro para isso, que teve de ser desenvolvido para o objetivo. Porém, a decisão obrigava a um desenvolvimento ultrassónico e por isso os homens da Mercedes decidiram fazer um atalho: compraram o McLaren F1 com o chassis #R11 à Larbre Competition, atiraram pela janela o motor BMW do carro, colocaram a unidade AMG de 6.0 litros do CLK GTR e os painéis de carroçaria que iriam ser a base do carro. Esta “mula” de testes provou ser veloz em Jarama, mas acabou de encontro aos rails. Ainda assim, ofereceu dados suficientes para a Mercedes criar um fantástico CLK GTR que, seis meses depois, estava a competir e, sobretudo, a ganhar!

O carro foi recuperado, voltou á sua forma original e foi vendido em leilão, com o dono do carro a pintá-lo com o original “laranja papaya”. Há mais histórias neste vídeo muito interessante que recomendamos vivamente que veja.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI