Renault Captur TCE 130 EDC – Ensaio Teste

Renault Captur TCE 130 EDC

Texto: Jorge Reis

Em receita que ganha mexe-se para ganhar mais!

Mesmo não sendo o modelo mais vendido pela Renault, pode até ser considerado como o mais importante do construtor francês já que tem vindo a trilhar um caminho de sucesso indesmentível naquele que é o segmento porventura mais importante do mercado automóvel e sem dúvida o segmento da moda. Falamos dos SUV, onde a Renault tem vindo a garantir uma posição de destaque com a primeira geração do Captur e no qual, a julgar pela nova geração agora colocada no mercado, tem tudo para continuar a dar cartas com um automóvel que se apresenta mais musculado, mais tecnológico, mais confortável e mais atrevido, tudo mais, sendo que até quando é menos consegue ser visto como mais. Confuso? Eu já explico…

Na verdade, o primeiro olhar para o novo Renault Captur de alguém mais distraído, ou que esteja pouco habituado a olhar devidamente um automóvel, pode levar a pensar que o carro não mudou tanto assim. Porém, ao final do primeiro minuto de observação que nem precisa de ser assim tão atenta torna-se visível que o construtor mudou muito com esta proposta para o segmento dos SUV, introduzindo mudanças no exterior mas também no interior, surgindo agora o Renault Captur mais musculado, com linhas mais agressivas e de maiores dimensões. E é aqui que até o menos é mais, isto porque o novo Captur até é mais baixo do que na geração anterior mas nem isso nos leva a ver algo negativo, isto porque um trabalho bem feito no design e na montagem do habitáculo permite-nos ver um automóvel efetivamente maior, com mais espaço interior e níveis de conforto elevados, a par de apontamentos de design relevantes que o revelam mais ousado e robusto. Se juntarmos a tudo isto novos motores eficazes e com capacidade elevada, a receita encontrada com esta nova geração do Renault Captur resulta num produto final que surpreendeu pela forma como uma receita vencedora consegue agora ter ainda mais argumentos para continuar a vencer.

Mais:

Conforto, Espaço no habitáculo, Tecnologia instalada Menos:

Suspensão dura, Resposta do “stop and start”