Renault Mégane ST GT Line DCI 150 – Ensaio Teste

Renault Mégane ST GT Line DCI 150

Texto: Jorge Reis

Em equipa que ganha mexe-se para melhor!

Reconhecidamente vencedora no mercado e nomeadamente no seu segmento, a Renault Mégane ST GT Line DCI 150, agora equipada com o novo motor 1.7 Blue DCI disponível na gama do construtor francês com dois níveis de potência — 120 cv e 150 cv — e aqui na proposta mais potente, tem tudo para continuar a prosseguir um caminho de sucesso, seja pela capacidade de resposta do bloco, seja pelo conforto e qualidade percetível logo aos primeiros quilómetros a bordo.

Espaço no habitáculo, bagageira e capacidade de utilização são os argumentos mais imediatos em que se destaca esta proposta da Renault, numa carrinha que não poderá ser definida como um modelo desportivo, porque não o é, mas que permite ainda assim uma condução viva e divertida, com o motor a revelar-se adequado, capaz e até ousado, deixando claro porque é esta carrinha Mégane da Renault uma proposta campeã de vendas no mercado em geral e no seu segmento em particular. A aposta neste novo motor acaba assim por ser a mexida numa receita vencedora, porque afinal em equipa que ganha também se mexe, mas desde que isso seja feito com o propósito de continuar a vencer.

