Renault oferece novo serviço que permite controlar do carro a sua casa inteligente

By José Manuel Costa on 7 Janeiro, 2020

Não é habitual a presença da Renault por terras do Tio Sam, mas a casa francesa foi até ao Consumer Eletronics Show (CES) para mostrar uma parceria entre a Renault e a Otodo.

Criado com a ajuda da Otodo, este serviço que não tem ainda nome, mas é apresentada como uma “nova solução de conectividade” que permitirá aos condutores controlar a sua casa inteligente através do sistema de info entretenimento. Para isso basta descarregar a aplicação para o “smartphone” e então escolher os aparelhos que quer controlar. O vídeo que mostramos explica tudo. O serviço será lançado no final deste ano e estará disponível em todos os modelos da Renault que têm o sistema EasyLink, entre eles o Cio, Captur e o Zoe. Depois de feita a configuração, o processo é sem falhas, podendo ligar ou desligar o ar condicionado, as luzes ou os eletrodomésticos.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI