Renault revelou novos Clio Hybrid e Captur Plug In Hybrid no Salão de Bruxelas

By José Manuel Costa on 10 Janeiro, 2020









































Os dois modelos mais vendidos da Renault receberam a nova tecnologia proprietária da casa francesa denominada E-Tech.

A Renault escolheu o Salão de Bruxelas para revelar as versões híbridas do Clio e do Captur que vão chegar ao mercado em meados de 2020. Foi confirmado, sem surpresa, que o Megane também vai receber a tecnologia E-Tech dentro em breve.

Ambos os modelos apresentados ostentam a tecnologia E-Tech, estando a diferença na forma como são hibridizados: o Clio é um híbrido convencional, o Captur um Plug In. A nova geração do Clio recebe uma versão “full hybrid” do sistema E-Tech, uma abordagem inovadora da Renault ao sistema híbrido paralelo, com a Renault a reclamar cerca de 150 patentes no sistema.

O segredo está na transmissão multimodo que controla o motor aspirado de 1.6 litros a gasolina com alimentação elétrica a cargo de uma pequena bateria de 1.2 kWh, o que permite ao carro pesar apenas mais 10 kgs que um Clio com motor a gasóleo. Segundo diz a Renault, o modelo irá passar 80% do tempo em modo elétrico na cidade, sendo capaz de andar a uma velocidade de 60 km/h sem o motor térmico entrar em ação. A casa francesa não deu muitos detalhes, mas acredita-se que o Clio Hybrid deverá ficar abaixo das 100 gr/km.

Já o Captur recebe um sistema E-Tech, mas Plug In, com o mesmo motor 1.6 litros a gasolina, a mesma caixa multimodo e uma bateria de 9,8 kWh com um sistema elétrico de 400 volts. Contas feitas, a autonomia em modo elétrico é de 50 km com uma velocidade máxima em modo EV de 136 km/h. Há vários modos de condução, incluindo um Sport que convoca a potência térmica e elétrica para melhor performance. Contas feitas, com o protocolo WLTP, o Captur E-Tech consegue 1,5 l/100 km de consumo e emissões de 34 gr/km de CO2.

No exterior, ambos os modelos exibem os logótipos que identificam a versão híbrida e híbrida Plug In, e menus específicos no painel de instrumentos e no sistema de info entretenimento.

Está dado o pontapé de saída para a eletrificação da gama Renault, estando previstos 12 modelos híbridos e híbridos Plug In até 2022.

