Renault vendeu 62.447 veículos elétricos em 2019

By José Manuel Costa on 20 Janeiro, 2020

A marca francesa bateu um recorde de vendas de veículos elétricos em 2019, com 62.447 unidades comercializada, um salto significativo face a 2018 onde tinha chegado as 49.300 unidades e maior ainda face a 2017 onde se ficou pelas 36.300 matrículas.

O maior contribuinte, naturalmente, é o Zoe, com 48.269 unidades comercializadas em 2019. Segue-se o Kangoo ZE com 10.349 unidades vendidas e o K-ZE, modelo vendido na China e que acumulou 2.658 unidades. O Renault Master ZE ficou-se pelas 296 unidades, enquanto que o Renault SM3 ZE, vendido exclusivamente na Coreia do Sul, encontrou 875 compradores. Aqui não está incluído o Twizy, pois é visto como um motociclo de quatro rodas.

