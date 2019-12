Sabe como nasce um Ferrari SF90 Stradale? Este vídeo mostra tudo

By José Manuel Costa on 30 Dezembro, 2019

O SF90 Stradale é um carro que destaca todas as qualidades da Ferrari com preço a condizer e uma produção que acaba por justificar aquilo que a casa de Maranello pede por ele, acima de meio milhão de euros.

O SF90 Stradale é, como o nome indica, um hipercarro que leva para a estrada a tecnologia híbrida da Ferrari utilizada na F1. Fá-lo com um V8 de 4 litros sobrealimentado que debita 769 CV e 800 Nm de binário. Acompanham este bloco três motores elétricos (dois no eixo dianteiro e outro entre o V8 e a caixa de oito velocidades de dupla embraiagem) oferecendo uma potencia combinada de 990 CV.

A Ferrari reclama uma aceleração 0-100 km/h em 2,5 segundos e 0-200 km/h em 6,7 segundos, tocando os 340 km/h. Ou seja, exatamente a mesma coisa que fazia o LaFerrari lançado há seis anos, mas com um carro que custa metade do preço.

O Ferrari SF90 Stradale ainda não está na posse dos seus clientes, mas em 2020 começará a ser entregue. Para si que tal como nós não recebeu um SF90 Stradale no sapatinho, veja o vídeo como ele é feito. É fraca consolação, mas é o que temos…

